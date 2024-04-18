Haberler UEFA Avrupa Ligi West Ham United - Bayer Leverkusen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

West Ham United - Bayer Leverkusen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United, Bayer Leverkusen ile çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:46
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West Ham United - Bayer Leverkusen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

West Ham United - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNİTED - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Bayer Leverkusen maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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