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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. 32 takımın 8 gruba dağıldığı organizasyonda zorlu eşleşmeler dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. 32 takımın 8 gruba dağıldığı organizasyonda zorlu eşleşmeler dikkat çekti. 21 Eylül'de başlayacak grup maçları 14 Aralık'ta bitecek. Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Kura çekimi sonrasında oluşan gruplar şöyle:

A GRUBU: West Ham, Olympiakos, Freiburg, Backa Topola

B GRUBU: Ajax, Marsilya, Brighton, AEK

C GRUBU: Rangers, Real Betis, Sparta Prag, Aris Limassol

D GRUBU: Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Rakow Czestochowa

E GRUBU: Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse

F GRUBU: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

G GRUBU: Roma, Slavia Prag, Sheriff, Servette

H GRUBU: Leverkusen, Qarabağ, Molde, Hacken

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