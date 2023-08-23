Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:07
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)

20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

DİĞER
Son dakika haberi: Sergio Ramos ve Talisca gerçeği ortaya çıktı! Transferleri neden iptal edildi? İşte o tablo...
Çanakkale’de alevlerle savaş! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Düne göre daha avantajlıyız
Galatasaray'ın yeni transferinden müjde!
F.Bahçe'den Ada çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Sevilla | CANLI
UEFA'ya final başvurusu
TV 8,5 CANLI YAYIN
Bingçl'de deprem son dakika!
Pratik dövme yöntemiyle dana şinitzel nasıl yapılır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:35
Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı? Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı? 10:31
Beşiktaş deplasamanda avantaj peşinde! Beşiktaş deplasamanda avantaj peşinde! 10:21
Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta? 10:12
Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! 10:06
Galatasaray'ın yeni transferinden müjde! Galatasaray'ın yeni transferinden müjde! 09:44
Daha Eski
Fenerbahçe avantaj için sahaya çıkacak! Fenerbahçe avantaj için sahaya çıkacak! 09:40
F.Bahçe'ye kötü haber! Guendouzi... F.Bahçe'ye kötü haber! Guendouzi... 09:39
Molde - G.Saray maçı saat kaçta? Molde - G.Saray maçı saat kaçta? 09:27
Al Nassr'dan Talisca paylaşımı... Al Nassr'dan Talisca paylaşımı... 09:20
G.Saray'da yönetimden dev Molde primi! G.Saray'da yönetimden dev Molde primi! 09:12
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20