Haberler UEFA Avrupa Ligi Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus ile Lisbon çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:00
Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Juventus - Lisbon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Juventus ile Lisbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Lisbon maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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JUVENTUS - LISBON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus
Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Lisbon
Adan; Diomande, Coates, St. Juste; Esgaio, Goncalves, Morita, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao

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