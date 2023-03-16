Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli: Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım

Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli: Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Sevilla deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen 2-0'ın avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, Bu atmosferde maç oynanamanın zorluğuna değinirken Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:27
Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli: Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli, Kadıköy'de oynamanın zorluğuna değinerek, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltı kararı sonucunda kaybettik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Hak ettiğimiz düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde zor günler geçirdiklerini hatırlatan Arjantinli teknik adam, şunları kaydetti:

"Çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorunaydık. İyi sonuç almamız lazımdı. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu oyunu lig maçlarında da oynamalı ve kapasitemizi göstermeliyiz. Final oynamayı tabiki düşünüyoruz. Daha da iyi oynamalı ve organize olmalıyız. Yarın kimle oynayacağımızı göreceğiz. Bu şekilde oynamalıyız. Bugün defansif olarak çok iyiydik. İkinci yarıda pozisyonlar da bulduk. Maçı berabere bitirebilir belki de kazanabilirdik."

Sampaoli, bir gazetecinin "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jesus kazandı" sorusuna "İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." şeklinde yanıt vererek sözlerini tamamladı.

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