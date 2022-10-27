Haberler UEFA Avrupa Ligi AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AEK Larnaka ile Dinamo Kiev karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01
AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AEK Larnaka ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK LARNAKA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaka - Dinamo Kiev maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

AEK LARNAKA - DINAMO KIEV MUHTEMEL 11'LER

AEK Larnaca

Piric; Rosales, Tomovic, Milicevic, Garcia; Ledes, Pons; Naoum, Altman, Gyurcso; Romo

Dinamo Kiev

Neshcheret; Kedziora, Popov, Syrota, Karavaev; Shepelev, Sydorchuk, Buyalskyi; Tsygankov, Harmash, Kabaev

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