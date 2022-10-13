Union Berlin - Malmo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Union Berlin - Malmo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.Union Berlin ile Malmo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Malmo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - MALMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Malmo maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

UNION BERLIN - MALMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker

Malmo

Diawara; Beijmo, Hadzikadunic, Lewicki; Ceesay, Pena, Rakip, Larsson, Olsson; Christiansen, Thelin