Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Midtjylland maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

FEYENOORD - MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Bravo; Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham, Belotti