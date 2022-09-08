Malmö - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Malmö - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Malmö ile Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Malmö - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALMO - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö - Braga maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MALMO - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Malmö

Diawara; Beijmo, Nielsen, Moisander, Olsson; Zeidan, Rakip, Christiansen; Sejdiu, Thelin, Turay

Braga

Matheus; Fabiano, Tormena, Niakate, Sequeira; Lainez, Castro, A.Horta, R.Horta; Banza, Ruiz