FENERBAHÇE - DINAMO KIEV CANLI İZLE ŞİFRESİZ | F.Bahçe - D. Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertli takım, Dinamo Kiev karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik karşılaşma için hazırlıklar sürerken futbolseverler de arama motorlarında Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde yer alacak.



LECESCU'DAN FLAŞ FENERBAHÇE SÖZLERİ

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.