Haberler UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova - Lazio maçı CANLI

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri Lokomotiv Moskova ve Lazio, Rusya'da karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Lazio, 5 puanla 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova - Lazio maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:40
Lokomotiv Moskova - Lazio maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor.

İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Khudiakov, Nenakhov, Jedjav, Murilo, Rybus, Barinov, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinski, Lisakovich, Komano

Lazio: Strakosha, Patric, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, Perşembe günü saat 20.45 başladı. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanıyor.

DİĞER
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptırıyor iddiası! Yanıt gecikmedi...
Trabzon'da 'niye bana omuz attın' kavgası: 2 yaralı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor