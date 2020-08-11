Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla Wolves'u tek golle geçti! Yarı finalde dev rakip

0-1 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. MSV Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan İspanyol ekibi Sevilla yarı finale yükseldi.

mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek geçen maçta gülen taraf 1-0'lık skorla İspanyol ekibi oldu. Sevilla'ya yarı finali getiren golü 88. dakikada Lucas Ocampos kaydetti. Wolverhampton'da Raul Jimenez, 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

YARI FİNALDE RAKİP MANU!
Wolves'i 1-0'la geçen Sevilla, yarı finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşti.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 00:07
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