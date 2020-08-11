Shakhtar Donetsk 4-1 Basel | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Ukrayna temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Luis Castro'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Junior Moraes, Taison, Alan Patrick ve Dodo'dan geldi. Basel'in tek sayısını ise Ricky van Wolfswinkel kaydetti.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan devi Inter'in rakibi oldu.
Yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihinde oynanacak.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 23:52
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