Shakhtar Donetsk 4-1 Basel | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk Basel'e patladı! Rakip Inter

4-1 | MAÇ SONUCU

Shakhtar Donetsk 4-1 Basel | MAÇ SONUCU

UEFA maçında ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Ukrayna temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu.

UEFA 'nde heyecan maçlarıyla devam etti.

Ukrayna temsilcisi ile İsviçre temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luis Castro'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Junior Moraes, Taison, Alan Patrick ve Dodo'dan geldi. Basel'in tek sayısını ise Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan devi Inter'in rakibi oldu.

Yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihinde oynanacak.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 23:52
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