Inter 2-1 Ludogorets | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Seyircisiz maçta Inter turladı

2-1 Ludogorets | MAÇ SONUCU

Inter 2-1 Ludogorets | MAÇ SONUCU

'nin favorileri arasında gösterilen , son 32 turu ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Bulgar ekibi Ludogorets'i Stadı'nda da 2-1 mağlup edip son 16 biletini kaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, İtalyan devine galibiyeti getiren golleri Cristiano Biraghi ile attı.

son 32 turu rövanşında Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayan , rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Bulgarsitan'da oynanan ilk mücadeleyi de 2-0 kazanan İtalyan devi, böylece adını son 16 turuna yazdırdı.

26. dakikada Cauli'nin golüyle geriye düşen Inter, 31'de Cristiano Bİraghi ve 45+4'te 'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan mavi-siyahlılar tur biletini rahat bir şekilde aldı.

KORONAVIRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI

İlk kez 'de görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını 'yı etkisi altına almış durumda. Ülkedeki spor müsabakaları öncesi de geniş sağlık önlemleri alınıyor. Bu karşılaşma alınan karar gereği seyircisiz oynandı.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 01:09
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