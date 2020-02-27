Inter 2-1 Ludogorets | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayan Inter, rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Bulgarsitan'da oynanan ilk mücadeleyi de 2-0 kazanan İtalyan devi, böylece adını son 16 turuna yazdırdı.

26. dakikada Cauli'nin golüyle geriye düşen Inter, 31'de Cristiano Bİraghi ve 45+4'te Romelu Lukaku'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan mavi-siyahlılar tur biletini rahat bir şekilde aldı.

KORONAVIRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI

İlk kez Çin'de görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını İtalya'yı etkisi altına almış durumda. Ülkedeki spor müsabakaları öncesi de geniş sağlık önlemleri alınıyor. Bu karşılaşma alınan karar gereği seyircisiz oynandı.