Kopenhag-Başakşehir maçının saati açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak maçın tarihi ve saati belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Danimarka'nın Parken Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak.

Temsilcimiz Başakşehir, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI 10 AĞUSTOS'TA KÖLN'DE!

Başakşehir'in, Kopenhag'ı elemesi halinde oynayacağı çeyrek final maçının da günü ve yeri açıklandı. Turuncu-lacivertliler çeyrek finale yükselmesi halinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle 10 Ağustos'ta Köln'de karşı karşıya gelecek.