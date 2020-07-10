Kopenhag-Başakşehir maçının saati açıklandı!
Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi ve saati belli oldu. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Kopenhag-Başakşehir mücadelesi 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak maçın tarihi ve saati belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Danimarka'nın Parken Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak.
Temsilcimiz Başakşehir, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.
ÇEYREK FİNAL MAÇI 10 AĞUSTOS'TA KÖLN'DE!
Başakşehir'in, Kopenhag'ı elemesi halinde oynayacağı çeyrek final maçının da günü ve yeri açıklandı. Turuncu-lacivertliler çeyrek finale yükselmesi halinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle 10 Ağustos'ta Köln'de karşı karşıya gelecek.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 18:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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