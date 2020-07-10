Kopenhag-Başakşehir maçının saati açıklandı! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Kopenhag-Başakşehir maçının saati açıklandı!

Kopenhag- maçının saati açıklandı!

Kopenhag-Başakşehir maçının saati açıklandı!

'in, son 16 turunda Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi ve saati belli oldu. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Kopenhag-Başakşehir mücadelesi 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te oynanacak.

son 16 turu rövanşında Kopenhag ile arasında oynanacak maçın tarihi ve saati belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 'nın Parken Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak.

Temsilcimiz Başakşehir, 'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI 10 AĞUSTOS'TA KÖLN'DE!

Başakşehir'in, Kopenhag'ı elemesi halinde oynayacağı çeyrek final maçının da günü ve yeri açıklandı. Turuncu-lacivertliler çeyrek finale yükselmesi halinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle 10 Ağustos'ta Köln'de karşı karşıya gelecek.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 18:58
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