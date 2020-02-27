Porto - Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Porto - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto - Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son ikinci maçında Portekiz temsilcisi Porto, ekiplerinden Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta gösterilen mücadele ile seyir zevki veren karşılaşmanın rövanş mücadelesi ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki, Porto - UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomac.com.tr'de....

son 'nda ikinci maçlar oynanacak... İlk maçta evinde Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup eden temsilcisi Bayer 04 Leverkusen, bu avantajı deplasmanda korumaya çalışacak. Ev sahibi Porto ise taraftarının önünde deplasmanda attığı golün avantajı ile mutlak bir galibiyet alıp turu geçmeyi hedefliyor.

Bu kapmsamda Portekiz temsilcisi Porto ile Almanya takımlarından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Porto Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...

Porto - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto - Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi maçı 27 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 20:55.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Porto: Marchesin; Wilson Manafa, Mbemba, Ivan Marcano, ; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Nakajima; Marega, Tiquinho.

Bayer Leverkusen: Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Aranguiz, L. Bender, Wendell; Havertz, Diaby; Volland.

  1. 27.02.2020
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