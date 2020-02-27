Porto - Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ikinci maçında Portekiz temsilcisi Porto, Almanya ekiplerinden Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta gösterilen mücadele ile seyir zevki veren karşılaşmanın rövanş mücadelesi ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki, Porto - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomac.com.tr'de....
Bu kapmsamda Portekiz temsilcisi Porto ile Almanya takımlarından Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Porto Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...
Porto - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Porto - Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi maçı 27 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 20:55.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Porto: Marchesin; Wilson Manafa, Mbemba, Ivan Marcano, Alex Telles; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Nakajima; Marega, Tiquinho.
Bayer Leverkusen: Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Aranguiz, L. Bender, Wendell; Havertz, Diaby; Volland.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Porto - Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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