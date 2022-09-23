Haberler Avrupa’dan Futbol Boetius’ta tümör teşhisi

Boetius’ta tümör teşhisi

Herta Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Boetius’ta tümör teşhisi
Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan ürolojik testlerin ardından 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuda testis tümörü saptandığı kaydedildi. Yaz transfer döneminde Hertha Berlin'in kadrosuna katılan kanat oyuncusunun yarın bir operasyon geçireceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Sportif direktör Fredi Bobic, Hertha ailesi olarak futbolcunun yanında olduklarını belirterek, "İlk başta duymak ne kadar zor olsa da Jean-Paul'un en kısa zamanda iyileşip aramıza döneceğine dair umut doluyuz. Dönene kadar bizim tam desteğimizi alacak." ifadelerini kullandı. Bu yaz Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'de de testis tümörü saptanmış, tümörün kötü huylu olması nedeniyle kemoterapiye başlanmıştı.
DİĞER
Son dakika haberleri: A Milli Takım tarihinde ilki yaşadı! Türkiye Lüksemburg karşısında hayal kırıklığı yarattı…
Boeing'in '737 MAX' faturası her geçen gün artıyor: Yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider?
Abdullah Avcı'nın şifresi 7
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Final four geliyor
İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki!
23 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53
Aslan'a 22'lik sol bek! Aslan'a 22'lik sol bek! 01:18
Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! 01:17
Fenerbahçe Beko iyi başladı Fenerbahçe Beko iyi başladı 01:16
Daha Eski
Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi 01:10
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor 00:52
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? 00:34
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? 00:33
Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi 00:16
Wanda Nara Icardi'den ayrıldığını açıkladı! Wanda Nara Icardi'den ayrıldığını açıkladı! 00:15