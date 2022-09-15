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Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Kulübü Al Rayyan ile sözleşmesini fesheden James Rodriguez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Kolombiyalı yıldız, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile anlaşma sağladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:05
Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kulübü Al Rayyan ile olan sözleşmesini feshetti.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

31 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Hücuma dönük bir orta saha arayışında olan Cimbom, tercihini Juan Mata'dan yana kullandı.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

YUNAN EKİBİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Kadrosuna Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo'yu da katan Olimpiakos'un hedefi şampiyon olarak sezonu tamamlamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Bu doğrultuda hamlelerini yapan Olympiakos, Marsilya'dan Bakambu'nun transferinde de mutlu sona ulaştı.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Bakambu ve James Rodriguez ile el sıkışan Olympiakos, iki yıldıza da imza attıracak.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz devre arasında Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bakambu, geçen sezon 21 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

JAMES DEV TAKIMLARDA OYNADI!
On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.

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