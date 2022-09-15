Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kulübü Al Rayyan ile olan sözleşmesini feshetti.
Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kulübü Al Rayyan ile olan sözleşmesini feshetti.
31 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Hücuma dönük bir orta saha arayışında olan Cimbom, tercihini Juan Mata'dan yana kullandı.
Avrupa'da birçok ülkede transfer sezonunun sona ermesinin ardından James Rodriguez'in yeni adresi merak konusu olmuştu.
Yıldız ismin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, James Rodriguez ile anlaşma sağladı.
YUNAN EKİBİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Kadrosuna Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo'yu da katan Olimpiakos'un hedefi şampiyon olarak sezonu tamamlamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak.
Bu doğrultuda hamlelerini yapan Olympiakos, Marsilya'dan Bakambu'nun transferinde de mutlu sona ulaştı.
Bakambu ve James Rodriguez ile el sıkışan Olympiakos, iki yıldıza da imza attıracak.
Geçtiğimiz devre arasında Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bakambu, geçen sezon 21 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
JAMES DEV TAKIMLARDA OYNADI!
On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.
Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 86 maçta görev aldı ve 24 gol kaydetti.
Kariyerinde 429 karşılaşmada forma giyen James, 115 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.
James Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.