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Bale dönüyor

Yeni patron Ancelotti, motive olmuş bir Bale’a ihtiyaçları olacağını söyledi. Galli yıldızın kontratı bittiği ’dan Madrid’e dönmesi bekleniyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Bale dönüyor

'de ikinci dönemine başlayan , iç transfere de önem veriyor. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 'a kapılarının açık olduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Motive bir şekilde takıma dönecekse buna çok sevinirim" dedi. Bale ile daha önce de çalıştığını ifade eden Ancelotti, "Ona hayranım ve Real Madrid için elinden geleni yapacağına eminim" şeklinde konuştu. Daha önce İspanyol ekibinde birlikte çalışan Carlo Ancelotti ve Gareth Bale, 2014 yılında şampiyonluğunun yanı sıra zaferi yaşamışlardı.

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