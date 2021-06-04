Bale dönüyor

Real Madrid'de ikinci dönemine başlayan Carlo Ancelotti, iç transfere de önem veriyor. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale'a kapılarının açık olduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Motive bir şekilde takıma dönecekse buna çok sevinirim" dedi. Bale ile daha önce de çalıştığını ifade eden Ancelotti, "Ona hayranım ve Real Madrid için elinden geleni yapacağına eminim" şeklinde konuştu. Daha önce İspanyol ekibinde birlikte çalışan Carlo Ancelotti ve Gareth Bale, 2014 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Kral Kupası zaferi yaşamışlardı.