Aktüel haberler (27.07.19)

PEPE ARSENAL'DE

Arsenal, transferin gözde isimlerinden Nicolas Pepe'de mutlu sona ulaştı. BBC Sport'un haberine göre, uzun süredir Fildişi Sahilli oyuncu ve kulübü Lille'yi ikna etmek için çaba harcayan İngiliz devi, 24 yaşındaki yıldıza 80 milyon euro ödemeyi kabul etti. Napoli ve Manchester United'ın da peşinde olduğu oyuncu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Lig'inde çıktığı 38 maçta 22 gol, 11 asistlik performansıyla takımını 2'inci sıraya taşımıştı.

LİLLE KASASINA DOLDURDU

Birçok teklife rağmen tercihini Arsenal'den yana kullanan yıldızın, 1-2 gün içerisinde 5 yıllık imzayı atması bekleniyor. Kasasına 80 milyon euro koyacak Lille, bu sezonki satışlarla adeta servet kazanıyor. Son olarak Thiago Mendes ve Youssouf Kone'yi toplam 31 milyon euro'ya Lyon'a gönderen Fransız ekibi, El Ghazi'yi de 9 milyon euro'ya Aston Villa'ya sattı. Lille'nin, Leao'yu da 35 milyon euro karşılığında Milan'a göndermesi bekleniyor.

R. MADRİD'E HEZİMET: 7-3

Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid karşısında 7-3'lük tarihi bir zafere imza attı. Diego Costa'nın 4 gol atıp kırmızı kartla oyun dışı kaldığı derbide Atletico; Felix, Correa ve Vitolo'yla farka koştu. Real'de ise Nacho, Benzema ve Hernandez ağları sarstı.

MERİH, JUVE'DE MUTLU

Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın kiralık gönderileceği konuşuluyordu. Genç oyuncunun menajeri Cenk Melik Yazıcı, "Merih çok mutlu ve Juventus'ta kalacak" diyerek iddiaları yalanladı.

KISA KISA HABERLER...

*M. United'ın yıldızı Lukaku için devler birbirine girdi. İnter'in 70 milyon euro verdiği Belçikalı forvete Juventus, Dybala'nın içinde olduğu bir takas önerecek.

*Karşıyaka, ABD'li basketbolcu Tony Taylor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bologna'da forma giyen 28 yaşındaki oyun kurucu, 50 maçta 10.8 sayı, 3.2 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakaladı.

*Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'nin, Çin ekibi Jiangsu Suning'le yıllığı 22 milyon euro'dan üç senelik sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

*Bayern Münih, Leroy Sane'nin transferi için Manchester City'ye 90 milyon poundluk teklifte bulundu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 47 maçta 16 gol, 18 asistle göz doldurmuştu.

*Barcelona, sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Yıllık 34 milyon euro kazanan 32 yaşındaki süper starın maaşı ise aynı kalacak.

*Finlandiya'daki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası masa tenisi branşında Merve Peker ve Benay Balcı çifti gümüş madalya alırken; Salihcan Öztankal ve Enes Yılmaz ile Enes Yılmaz ve Benay Balcı çiftleri bronz kazandı.