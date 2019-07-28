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28 Temmuz 2019, Pazar
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Aktüel haberler (27.07.19)

Aktüel haberler (27.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

PEPE ARSENAL'DE
, transferin gözde isimlerinden Nicolas Pepe'de mutlu sona ulaştı. BBC Sport'un haberine göre, uzun süredir Fildişi Sahilli oyuncu ve kulübü Lille'yi ikna etmek için çaba harcayan İngiliz devi, 24 yaşındaki yıldıza 80 milyon euro ödemeyi kabul etti. Napoli ve 'ın da peşinde olduğu oyuncu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Lig'inde çıktığı 38 maçta 22 gol, 11 asistlik performansıyla takımını 2'inci sıraya taşımıştı.

LİLLE KASASINA DOLDURDU
Birçok teklife rağmen tercihini Arsenal'den yana kullanan yıldızın, 1-2 gün içerisinde 5 yıllık imzayı atması bekleniyor. Kasasına 80 milyon euro koyacak Lille, bu sezonki satışlarla adeta servet kazanıyor. Son olarak Thiago Mendes ve Youssouf Kone'yi toplam 31 milyon euro'ya Lyon'a gönderen Fransız ekibi, El Ghazi'yi de 9 milyon euro'ya 'ya sattı. Lille'nin, Leao'yu da 35 milyon euro karşılığında Milan'a göndermesi bekleniyor.

R. MADRİD'E HEZİMET: 7-3
Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda , ezeli rakibi karşısında 7-3'lük tarihi bir zafere imza attı. 'nın 4 gol atıp kırmızı kartla oyun dışı kaldığı derbide Atletico; Felix, Correa ve Vitolo'yla farka koştu. Real'de ise Nacho, Benzema ve Hernandez ağları sarstı.

MERİH, JUVE'DE MUTLU
'a olan Merih Demiral'ın kiralık gönderileceği konuşuluyordu. Genç oyuncunun menajeri Cenk Melik Yazıcı, "Merih çok mutlu ve Juventus'ta kalacak" diyerek iddiaları yalanladı.

KISA KISA HABERLER...

*M. United'ın yıldızı Lukaku için devler birbirine girdi. İnter'in 70 milyon euro verdiği Belçikalı forvete Juventus, Dybala'nın içinde olduğu bir takas önerecek.

*Karşıyaka, ABD'li basketbolcu Tony Taylor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bologna'da forma giyen 28 yaşındaki oyun kurucu, 50 maçta 10.8 sayı, 3.2 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakaladı.

*Real Madrid'in Galli yıldızı 'nin, Çin ekibi Jiangsu Suning'le yıllığı 22 milyon euro'dan üç senelik sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

*, Leroy Sane'nin transferi için 'ye 90 milyon poundluk teklifte bulundu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 47 maçta 16 gol, 18 asistle göz doldurmuştu.

*Barcelona, sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Yıllık 34 milyon euro kazanan 32 yaşındaki süper starın maaşı ise aynı kalacak.

*Finlandiya'daki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası masa tenisi branşında Merve Peker ve çifti gümüş madalya alırken; Salihcan Öztankal ve ile Enes Yılmaz ve Benay Balcı çiftleri bronz kazandı.

  1. 28.7.2019
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