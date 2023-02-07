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TJK at yarışlarını iptal etti

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili daha etkileyen depremler sonrası yurt içindeki at yarışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 12:34
TJK at yarışlarını iptal etti

Türkiye Jokey Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından resmi internet sitesinden, yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğine dair bir açıklama yapıldı.

TJK'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Bu süreçte yurt dışı yarışlar üzerine de müşterek bahis kabulü yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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