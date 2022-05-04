Haberler At Yarışı Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi

Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi

Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" etkinlikleri kapsamında at yarışları yapıldı. 2200 metre İngiliz koşularında İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Arslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:12
Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Yarışların 2200 metre İngiliz koşularında bir at ayağından sakatlanarak yere düştü. Yaralanan jokeye 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yarışlar daha sonra diğer kategorilerde devam etti.

2200 metre İngiliz koşularında İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Arslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, bir süredir salgın nedeniyle düzenlenemeyen yarışların bu yıl 14 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.

Organizasyonun renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Çölgeçen, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin gün boyu devam edeceğini kaydetti.

DİĞER
Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!
Dalgıçlar denizde onu arıyor: Sahilde fotoğraf çekilirken düştüğü Boğaz'da kayboldu
Kartal'da elden kaçanlar üzdü!
Cimbom Onur Arı'yı radarına aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TJK duyurdu! Bursa yarışları ertelendi
Korkutan anlar! Jokey Emrah Sincan hastaneye kaldırıldı
İSG SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULA | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?
e-YÖKDİL NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi 15:12
Milli yıldız Trabzon yolunda! Milli yıldız Trabzon yolunda! 14:58
Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! 13:33
F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi 13:22
Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! 13:13
Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı 12:50
Daha Eski
Kartal'da elden kaçanlar üzdü! Kartal'da elden kaçanlar üzdü! 12:34
Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! 12:02
NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! 11:47
Cimbom Onur Arı'yı radarına aldı! Cimbom Onur Arı'yı radarına aldı! 11:39
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi! Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi! 11:34
Juventus Turin - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Bahar Şampiyonası Juventus Turin - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Bahar Şampiyonası 10:46