Haberler At Yarışı Genç Apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti!

Genç Apranti hayatını kaybetti!

'da düzenlenen koşuda at binen , dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. sırasında araçta bulunan amca kazayı yaralı atlattı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:17
Genç Apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti!

'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 'da 11 Kasım Çarşamba günü düzenlen at yarışından dönen Apranti (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır'daki koşularda at binen , koşuların bitmesinin ardından amcası ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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