Haberler Genel Son dakika... Kandilli Rasathanesi paylaştı! En son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

Son dakika... paylaştı! En son nerede oldu? İşte 'deki son depremler...

son günlerde artan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin... 'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve büyük bir yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki sonrası özellikle 'nde birçok artçı sarsıntı meydana geldi, gelmeye de devam ediyor. Son olarak, yine İzmir depreminin merkez üssü olan 'nda sabah saatlerinde bir deprem yaşandı. Peki, ve 'nün paylaştığı son verilere göre en son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler ve detayları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:24
Son dakika... Kandilli Rasathanesi paylaştı! En son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

Yakın zamanda 'de yaşanan sonrası, vatandaşların tedirginliği arttı. Bölgede 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. ve , son depremleri anbean paylaşıyor. Peki, 'de en son nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre gece yarısı saat 00.11 sularında 'nde büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bir sarsıntı da saat 06.34'te İzmir depreminin merkez üssü olan 'nda yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak ölçüldü. Öte yandan 'ın Sivrice ilçesinde de gece yarısı saat 3 civarında büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5.0 km olan bir sarsıntı gerçekleşti.

BİZE ULAŞIN