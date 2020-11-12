Son dakika... Kandilli Rasathanesi paylaştı! En son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

Yakın zamanda İzmir'de yaşanan deprem sonrası, vatandaşların tedirginliği arttı. Bölgede 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, son depremleri anbean paylaşıyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre gece yarısı saat 00.11 sularında Ege Denizi'nde büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bir sarsıntı da saat 06.34'te İzmir depreminin merkez üssü olan Sisam Adası'nda yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak ölçüldü. Öte yandan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de gece yarısı saat 3 civarında büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5.0 km olan bir sarsıntı gerçekleşti.

