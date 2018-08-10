Milli atlet Ramil Guliyev 200 metre finalinde altın madalyanın sahibi oldu – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    200 metre finalinde altın madalyanın sahibi oldu

    <a href="/index/milli-atlet?id=7f554308-0282-4e77-b141-a67c96a5ba29" class="" rel="tag">Milli atlet</a> <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a> 200 metre finalinde altın madalyanın sahibi oldu

    Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde , altın madalyanın sahibi oldu.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

    , 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

    Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

    1. 9.8.2018 22:10
    2. Güncelleme: 10.8.2018 02:06
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