 Van Niekerk en az 6 ay yok – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Van Niekerk en az 6 ay yok

    Van Niekerk en az 6 ay yok

    Erkekler 400 metre olimpiyat ve dünya şampiyonu Güney Afrikalı Wayde van Niekerk, sağ dizindeki sakatlık yüzünden en az 6 ay atletizmden uzak kalacak.

    Usain Bolt'un emekliliği sonrası dünyasının yeni yıldızı ilan edilen Wayde van Niekerk'in, Güney Afrika ile Yeni Zelanda ragbi milli takımları arasında oynanan maç öncesindeki ünlüler karşılaşmasında sakatlandığı ortaya çıktı.

    Van Niekerk'in menajeri Peet van Zyl, 7 Ekim'de Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen gösteri maçında, kayıp düşmesi nedeniyle sağ diz ardı kirişinde yırtık oluşan 25 yaşındaki sporcunun, 6 ila 9 ay sonra pistlere döneceğini açıkladı.

    Güney Afrikalı atlet, 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki erkekler 400 metre yarışında, ABD'li Michael Johnson'ın 1999'dan beri elinde tuttuğu dünya rekorunu, 43.18'den 43.03 saniyeye çekmişti.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:49
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