Van Niekerk en az 6 ay yok
Erkekler 400 metre olimpiyat ve dünya şampiyonu Güney Afrikalı Wayde van Niekerk, sağ dizindeki sakatlık yüzünden en az 6 ay atletizmden uzak kalacak.
Van Niekerk'in menajeri Peet van Zyl, 7 Ekim'de Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen gösteri maçında, kayıp düşmesi nedeniyle sağ diz ardı kirişinde yırtık oluşan 25 yaşındaki sporcunun, 6 ila 9 ay sonra pistlere döneceğini açıkladı.
Güney Afrikalı atlet, 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki erkekler 400 metre yarışında, ABD'li Michael Johnson'ın 1999'dan beri elinde tuttuğu dünya rekorunu, 43.18'den 43.03 saniyeye çekmişti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
Van Niekerk en az 6 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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