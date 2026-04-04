Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, final gibi maçta yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. 3 puan altındaki düşme hattındaki rakibi karşısında 3 puandan başka bir düşünmeyen kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı kaleci Julian Cuesta dışında eksik yok.
Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
