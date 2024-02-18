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Antalyaspor'a İstanbulspor şoku!

İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, 90+9’da penaltıyla beraberliğe razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Antalyaspor'a İstanbulspor şoku!

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Antalyaspor, İstanbulspor karşısında şok bir puan kaybı daha yaşadı. Adam Buksa'nın 14 ve 16. dakikalarda attığı iki golle öne geçen kırmızıbeyazlılar, devreyi 2-0 üstünlükle kapattı. Antalyaspor'un geriye yaslandığı ikinci yarıda 75. dakikada Emrehan, durumu 2-1'e getirdi. Mücadelenin bu sonuçla biteceği düşünülürken; Özcan Şahan 90+7'de Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'da penaltıyı gole çeviren Jackson, 2-2'lik beraberliği sağladı. Bu golle mücadele sona ererken son sıradaki İstanbulspor puanını 12'ye çıkarttı. Evinde beklenmeyen bir kayıp yaşayan ve galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ise 37 puana yükseldi.

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