Antalyaspor'a İstanbulspor şoku!

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Antalyaspor, İstanbulspor karşısında şok bir puan kaybı daha yaşadı. Adam Buksa'nın 14 ve 16. dakikalarda attığı iki golle öne geçen kırmızıbeyazlılar, devreyi 2-0 üstünlükle kapattı. Antalyaspor'un geriye yaslandığı ikinci yarıda 75. dakikada Emrehan, durumu 2-1'e getirdi. Mücadelenin bu sonuçla biteceği düşünülürken; Özcan Şahan 90+7'de Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'da penaltıyı gole çeviren Jackson, 2-2'lik beraberliği sağladı. Bu golle mücadele sona ererken son sıradaki İstanbulspor puanını 12'ye çıkarttı. Evinde beklenmeyen bir kayıp yaşayan ve galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ise 37 puana yükseldi.