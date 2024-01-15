Haberler Antalyaspor İsrailli futbolcu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı!

İsrailli futbolcu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı!

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:13
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İsrailli futbolcu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

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