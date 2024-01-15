İsrailli futbolcu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.