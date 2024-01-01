Haberler Antalyaspor Sergen Antalya’da

Sergen Antalya’da

Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Sergen Antalya’da
Nuri Şahin sonrası kırmızı-beyazlılar, takımı Sergen Yalçın'a emanet ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan 51 yaşındaki hoca için yarın Antalya'da imza töreni düzenlenecek. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Yalçın, siyah-beyazlı ekipte 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Bu başarıların ardından ligde ve Avrupa'da kötü giden Yalçın, Aralık 2021'de Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı. Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'u da çalıştıran başarılı teknik adam Antalyaspor macerasıyla kariyerindeki 9. takımını çalıştıracak.
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