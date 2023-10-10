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İstifa şoku!

Antalyaspor’da Başkan Sabri Gülel, istifa kararı aldı. Gülel’i, 900 milyon TL borç ve depremzedelere bağışın yapılmamasının yanı sıra derneğin tavrı istifaya götürdü.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
İstifa şoku!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla beğeni toplayan, Samsunspor ve İstanbulspor galibiyetleriyle de puan anlamında çıkış yakalayan Antalyaspor'da istifa şoku yaşanıyor. Mart ayında 900 milyon TL borç yükü ve kulübün elektrikleri kesik bir şekilde Aziz Çetin'den başkanlığı devralan Sabri Gülel, istifa etti. Gülel, "Kararımdan dönmem için çok ısrar eden oldu ama ben dönmeyeceğim. Dernek paçamızdan aşağıya çekiyor. Genel kurul kararı aldıktan sonra da aday olmayı düşünmüyorum. Hiç o motivasyonda değilim" dedi. Başkan Gülel, daha önce sosyal medyadan, "1 Mart 2023 de omuz omuza depremzedeler için yapılan bağış kampanyasında dernek ve yönetim kurulu üyeleri adına verilen bağış sözünün tüm uyarılara karşı ödenmediğini öğrendim" açıklamasını yapmıştı.

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