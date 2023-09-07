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Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi, kayınvalidesi ve oğlu trafik kazasında yaralandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 16:47 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 16:51
Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesi Antalya'da trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtildi.

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

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