Kısa sürede toparlanırız

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak kısa süre içinde hazır hale geleceklerini söyledi. Gülel, "Umarım kısa zamanda toparlanırız. 7 yeni transferimiz vardı ve yeni gelen bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı oyuna girmek zorunda kaldı. Birkaç hafta içerisinde dengemizi bulacağımızı düşünüyorum. Zaman içinde çok daha iyi olacağız. Taraftarımızın hiç şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak kısa süre içinde hazır hale geleceklerini söyledi. Gülel, "Umarım kısa zamanda toparlanırız. 7 yeni transferimiz vardı ve yeni gelen bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı oyuna girmek zorunda kaldı. Birkaç hafta içerisinde dengemizi bulacağımızı düşünüyorum. Zaman içinde çok daha iyi olacağız. Taraftarımızın hiç şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı