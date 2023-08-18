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Maestro Streek

Antalyaspor, Al Jazira’ya sattığı Fernando’nun boşluğunu Utrecht’ten ayrılan 30 yaşındaki 10 numara Sander van de Streek’le dolduracak. Tecrübeli maestro, imza için davet edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Maestro Streek

Brezilyalı 10 numarası Fernando Martins'i Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ya gönderen Antalyaspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Akrepler, pek çok isimle temas kurarken, Utrecht'ten ayrılan 30 yaşındaki 10 numara Sander van de Streek'te karar kıldı. Tecrübeli maestroyla her konuda anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda sözleşmesini tamamlayan Streek, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atmak için Türkiye'ye davet edildi.

GEÇEN SEZON 12 GOL, 4 ASİST YAPTI

Futbol kariyerinde 377 maça çıkan, 107 gol, 38 asist yapan, Hollanda ve Estonya'da forma giyen Hollandalı 10 numara, 2017 yılından bu yana Utrecht takımında boy gösteriyordu. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle toplam 34 karşılaşmaya çıkan Sander van de Streek, 2 bin 770 dakika oyunda kaldı ve 12 gol ve 4 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı hücumcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve santrforda da görev alabiliyor.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, yeni transferleriyle gövde gösterisi yapacak. Akdeniz ekibinde Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Assombalonga ve Bytyqi'nin on birde başlaması bekleniyor.

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