Haberler Antalyaspor TRANSFER HABERİ: Britt Assombalonga Antalyaspor’da!

TRANSFER HABERİ: Britt Assombalonga Antalyaspor’da!

FTA Antalyaspor, hücum bölgesini deneyimli futbolcu Britt Assombalonga ile güçlendirdi. Golcü futbolcu, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Assombalonga, “Tanrıya şükürler olsun bu transfer gerçekleşti. Bu sezon takımın her bir parçasıyla birlikte olup savaşacağız. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:30
TRANSFER HABERİ: Britt Assombalonga Antalyaspor’da!

Britt Assombalonga, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Aytaç Altay katıldı. Altay, yaptığı konuşmada, "Bu sezonki altıncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Daha önce İngiltere Championship'te uzun süre forma giyen, son 2 sezonun 1 buçuk sezonunu Adana Demirspor'da geçiren ve son olarak yine İngiltere'nin Watford kulübünde mücadele eden deneyimli bir oyuncu ile anlaştık. Başkanımızın, yönetimimizin, teknik ekibimizin ve scoutlarımızın ısrarla istediği oyunculardan biriydi. 1+1 yıl aramızda olacak. Hem Britt hem de Antalyaspor için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Stoper ve orta sahaya bir transfer yapacaklarını aktaran Aytaç Altay, "İki transfer daha yapıp transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Bu sezon her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık. Gençlerle de takımı destekledik. 15 Eylül'e kadar fırsat transferi çıkarsa tabi ki yapabiliriz. Sinan Gümüş, Antalyaspor'un futbolcusu, 1 yıllık daha sözleşmesi var. Takımdan ayrılması için görüştük. Menajeriyle birlikte birkaç takımla görüşüyor" bilgisini verdi.

ASSOMBALONGA: ŞÜKÜRLER OLSUN ANTALYA'DAYIM

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford forması giyen Britt Assombalonga ise Antalyaspor ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan 30 yaşındaki Assombalonga, "Tanrıya şükürler olsun bu transfer gerçekleşti. Bu sezon takımın her bir parçasıyla birlikte olup savaşacağız. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Daha önce Antalyaspor'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya Assombalonga, "Hayatta her zaman durumlar değişebiliyor. Hayat farklı yerlere götürebiliyor. Farklı kararlar verebiliyorsunuz. Şu an 2023'teyiz ve buradayım" diye cevap verdi. İmza töreni Britt Assombalonga'nın yeni formasıyla basın mensuplarına poz vermesiyle sona erdi.

DİĞER
Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...
Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam! Taksi, minibüs, okul servisi... Hepsi değişti!
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi
F.Bahçe'de Cengiz şoku! Yeni adresi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Assombalonga Antalyaspor’a
Bochum’dan Akrep’e tepki
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? 15:47
Monza - Milan maçı saat kaçta? Monza - Milan maçı saat kaçta? 15:36
Britt Assombalonga Antalyaspor'a imza attı! Britt Assombalonga Antalyaspor'a imza attı! 15:30
Trabzonspor’un stat isim sponsoru belli oldu Trabzonspor’un stat isim sponsoru belli oldu 15:21
O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? 15:17
Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi? Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi? 13:39
Daha Eski
G.Saray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 13:19
Barcelona - Tottenham maçı saat kaçta? Barcelona - Tottenham maçı saat kaçta? 13:15
A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu! A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu! 13:11
Başakşehir'in gözdesi elden kaçtı! Belözoğlu açıkladı Başakşehir'in gözdesi elden kaçtı! Belözoğlu açıkladı 13:05
UEFA kararını verdi! AEK ve D. Zagreb maçı... UEFA kararını verdi! AEK ve D. Zagreb maçı... 12:49
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi G.Saray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi 12:35