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Groenendijk: Farklı olabilirdi

Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üstünlüğü koruyamadıkları için üzgündü. 1-0'dan sonra fırsatları kaçırdıklarını hatırlatan Hollandalı, "Bazı pozisyonlarda aceleci davrandık. Değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Son dakikalarda kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ederim" dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Groenendijk: Farklı olabilirdi
Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üstünlüğü koruyamadıkları için üzgündü. 1-0'dan sonra fırsatları kaçırdıklarını hatırlatan Hollandalı, "Bazı pozisyonlarda aceleci davrandık. Değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Son dakikalarda kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ederim" dedi.
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