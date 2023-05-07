Groenendijk: Farklı olabilirdi

Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üstünlüğü koruyamadıkları için üzgündü. 1-0'dan sonra fırsatları kaçırdıklarını hatırlatan Hollandalı, "Bazı pozisyonlarda aceleci davrandık. Değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Son dakikalarda kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ederim" dedi.
Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üstünlüğü koruyamadıkları için üzgündü. 1-0'dan sonra fırsatları kaçırdıklarını hatırlatan Hollandalı, "Bazı pozisyonlarda aceleci davrandık. Değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Son dakikalarda kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ederim" dedi.