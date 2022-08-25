Floranus’a doğum günü

Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. İdmandan önce Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.
Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. İdmandan önce Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.