Haberler Antalyaspor Floranus’a doğum günü

Floranus’a doğum günü

Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. İdmandan önce Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Floranus’a doğum günü
Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. İdmandan önce Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.
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