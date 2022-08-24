SÜPER LİG HABERLERİ | Antalyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular antrenmanda, ısınma ve koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Bu arada, antrenman öncesinde Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.