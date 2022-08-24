Haberler Antalyaspor SÜPER LİG HABERLERİ | Antalyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

SÜPER LİG HABERLERİ | Antalyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

Son dakika haberleri... Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti. Akdeniz ekibi antrenmanda, ısınma ve koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı ve yarı sahada oynanan çift kale maç ile idmanı tamamladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02
SÜPER LİG HABERLERİ | Antalyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular antrenmanda, ısınma ve koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Bu arada, antrenman öncesinde Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.

DİĞER
Şevval Şahin'e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesiyle tatilde!
Galatasaray'dan yerli atağı! Hedefte Efecan Karaca ve Elayis Tavsan var
Jesus'tan Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...
G.Saray'dan Suso operasyonu! Teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK-Antalyaspor maçının yeri belli oldu!
Antalya'dan bir ilk
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? - Gencizbiz KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!- KYK devlet yurdu başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! 12:05
Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor! Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor! 12:02
Çalımbay Avrupa’daki 24. maçına çıkıyor! Çalımbay Avrupa’daki 24. maçına çıkıyor! 12:01
Halkbank Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı! Halkbank Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı! 11:57
Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Cimbom transferde dur durak bilmiyor! 11:38
Barcelona - Manchester City maçı saat kaçta? Barcelona - Manchester City maçı saat kaçta? 11:21
Daha Eski
Camiayı şaşkına çevirdiler! Sözleşme feshi derken.. Camiayı şaşkına çevirdiler! Sözleşme feshi derken.. 11:19
Göztepe Fransız yıldızı istiyor! Göztepe Fransız yıldızı istiyor! 11:02
Jesus'tan Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile... Jesus'tan Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile... 10:49
Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? 10:44
PSV Eindhoven - Rangers maçı saat kaçta? PSV Eindhoven - Rangers maçı saat kaçta? 10:25
F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Inter... F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Inter... 10:15