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'dan göndermeli paylaşım! "Keyfimizden yerde yatıyoruz"

'in 23. haftasında sahasında zorlu rakibi ile 1-1 berabere kalan 'da hakem tepkisi sürüyor. 70. dakikada 'nın atılmasıyla 10 kişi kalan ekibinde, 'in darbe aldığı pozisyonda oyunun devam ettirilmesi sonrası maç sonu imalı bir paylaşım geldi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:15 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:20
Antalyaspor'dan göndermeli paylaşım! "Keyfimizden yerde yatıyoruz"

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere tamamlanan mücadeledede tansiyon zaman zaman yükseliren, ev sahibi ekipte gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile 70. dakikada oyundan atılmıştı.

Karşılaşmanın yankıları sürerken, Antalyaspor maç sonu yaptığı paylaşımda "Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra ve 'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve 'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!" ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş cephesinden ise teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyunculara tepki göstermiş ve "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." ifadelerini kullanmıştı..

ekibi bunun ardından bir paylaşımda daha bulunarak 'in fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" notunu düştü.

ise maç sonu yaptığı açıklamada "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum , o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım...

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