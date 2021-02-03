Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı

Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor ile eşiktaş karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Akdeniz temsilcisi karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 70. dakikasında Veysel Sarı, Larin'e yaptığı hareket sonrasında ikinci kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından paylaşımda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk flaş bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!