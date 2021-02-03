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Başkanı 'ten maçı sonrası hakem isyanı

'in 23. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. başkanı , maçın ardından hakemlerle ilgili flaş bir paylaşıma bulundu ve MHK'yı göreve davet etti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:31
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı

'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ile eşiktaş karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 70. dakikasında , 'e yaptığı hareket sonrasında ikinci kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından paylaşımda bulunan Antalyaspor Başkanı flaş bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra ve 'ün düdükleri asılmalıdır! 'e verilen ikinci sarı ve 'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!

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