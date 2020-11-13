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ve Tuzlaspor 'in peşinde!

ve Tuzlaspor, Amerika 2. Ligi ’de forması giyen 'e talip oldu. 24 yaşındaki santrforun sözleşmesi 30 Kasım'da sona erecek.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 14:41 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 16:30
Antalyaspor ve Tuzlaspor Junior Flemmings'in peşinde!

Amerika 2. Ligi 'de forması giyen 'e 'den iki ekip talip oldu. 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için ve Tuzlaspor kolları sıvadı.

ekiplerinden Antalyaspor ile 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü. Amerika 2. Ligi USL'de Phoenix Rising forması giyen 24 yaşındaki santrfor için harekete geçen her ekip, futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor.

30 Kasım'da sözleşmesi sona erecek olan Junior Flemmings, bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol attı, 3 de asist yaptı. 10 kez de A Milli takım forması giyen Jamaikalı futbolcu, bugüne kadar çıktığı 128 maçta 54 gol atma, 24 de asist yapma başarısı gösterdi. Daha önce TB Rowdies, NY Red Bulls II ve Tivoli Gardens FC formaları giyen golcü futbolcunun piyasa değeri 300 bin Euro olarak görülüyor.

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