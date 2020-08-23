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23 Ağustos 2020, Pazar
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2 maç yapacak

Antalyaspor 2 maç yapacak

, 'ta başlayacak 'ta mücadele edecek.

, 'ta başlayacak 'ta mücadele edecek. Turnuvada kırmızı-beyazlılar; F.Bahçe, , ile karşılaşacak. İlk maç Ülker Stadyumu'nda 31 Ağustos'ta F.Bahçe ile yapılacak.. Turnuvanın üçüncülük maçı 4 Eylül, final 5 Eylül'de oynanacak.
  1. 23.8.2020
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