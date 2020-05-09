Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Arda Turan'ın transferi zor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Nazım Sangare için resmi bir teklif olmadığını açıkladı.

Hürriyet'e konuşan Öztürk, Süper Lig'in başlama durumu, corona virüsü ve transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:



"BENCE SÜREÇ UZAYACAK"

Maçlara başlamayı deneyeceğiz ama süreç bence uzayacaktır. Söylendiği tarihlerde oynanacak mı göreceğiz. Bize oynayın denirse biz buna da varız. Bugün dün Covid-19 testleri yaptık sonuçlar çıkacak biz de herkes gibi bu sonuçları bekliyoruz. Riskler arttıkça insanların tedirginliği de artacak ancak oynanıp paranın dönmesi lazım ki insanlar hayatlarına devam edebilsin.



"NAZIM İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

Nazım Sangare için gelmiş resmi bir teklif yok. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli de yok. Teklif gelirse konuşuruz. Her oyuncu için tekliflere açığız. Teklif gelirse değerlendiririz. Nazım sevdiğimiz bir futbolcumuz. Almanya'da 3. ligden gelmesine rağmen kısa sürede kendisini çok geliştirdi. Takımda kalmasını isteriz.



"ARDA TURAN'IN TRANSFERİ ZOR"

Arda Turan kişisel olarak iyi tanıdığım ve Türk futbolunda da çok önemli bir oyuncu. Ekonomik durumlar böyleyken transferi zor görünüyor. Şu an transfer konusunda pek çalışmamız yok çünkü bütçemizin ne olacağını, ne kadar para harcayabileceğimizi bilmiyoruz. Hayali işlerle uğraşmak yok. Arda önemli bir oyuncu ama maliyet olarak transferini zor görüyorum. Ayrıca daha gençlere yatırım yapmayı düşünüyoruz.