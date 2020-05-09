Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması! Bonservisi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe ve Olympiakos istiyordu! Sinan Gümüş'le ilgili flaş açıklama

'dan açıklaması! Bonservisi...

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması! Bonservisi...

Son dönemlerde adı ve 'la anılan için 'dan flaş bir açıklama geldi. Kulün basın sözcüsü , tecrübeli futbolcunun bonservisini Genoa'dan almayı planladıklarını dile getirdi.

Kulübü, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu 'ün bonservisini, kulübü İtalya Serie A temsilcilerinden Genoa'dan almayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ara döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu, yeni takımıyla 'de 7, 'nda 2 maçta toplam 644 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

Gümüş, Antalyaspor'da ilk resmi maçına Süper Lig'in 19. haftasında dış sahada deplasmanında çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı bu mücadelede 78 dakika forma giyen Sinan Gümüş, ligde İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, , BtcTurk , , Demir Grup Sivasspor'a karşı sahada kaldı.

Sinan Gümüş, kupada ise ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmalarda formasını terletti.

FORMA GİYDİĞİ MAÇLAR KAYBEDİLMEDİ

Ligin 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a karşı 2-2 sona eren maçta kırmızı-beyazlı takımla ilk golünü kaydeden Gümüş, bir sonraki hafta iç sahada 3-1 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ise takımının iki golüne imza attı.

Antalyaspor formasıyla çıktığı lig maçlarında takımıyla yenilgi yaşamayan Sinan, kendi performansıyla da ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

Antalyaspor Kulübü, ile ekibi Olimpiakos'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerin çıktığı Gümüş'ün bonservisini kulübünden almak istiyor.

SÜĞLÜN: SİNAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU

Kulübün basın sözcüsü yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Sinan'ın bonservisini almak istediklerini bildiren Süğlün, "Biz onu her zaman kazanmak istediğimizi söyledik. Başkanımız da bununla ilgili daha önce bir açıklama yaptı. Ligler tamamlandıktan sonra görüşülebilecek bir süreç diye düşünüyorum. O yüzden Sinan'ın gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 09.05.2020
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