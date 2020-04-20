Antalyaspor'dan Nazım Sangare için transfer açıklaması
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Nazım Sangare için transfer Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi. Öztürk, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin gözde isimlerinden Nazım Sangare için konuştu.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi.
"İNŞALLAH AVRUPA'NIN CİDDİ KULÜPLERİNDE OYNAR"
Öztürk, henüz bir teklif almadıklarını belirtirken, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar. Hiçbir kulüple de görüşmesinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 23:33
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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