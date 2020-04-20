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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor 3 büyüklerin gözdesi için resmi transfer açıklaması!

'dan için açıklaması

Antalyaspor'dan Nazım Sangare için transfer açıklaması

, ve 'nin gündeminde olan için transfer Başkanı 'ten açıklama geldi. Öztürk, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. 'nın ciddi kulüplerinde oynar." ifadelerini kullandı.

Başkanı , transferin gözde isimlerinden için konuştu.

, ve 'nin gündeminde yer aldığı konuşulan Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi.

"İNŞALLAH AVRUPA'NIN CİDDİ KULÜPLERİNDE OYNAR"

Öztürk, henüz bir teklif almadıklarını belirtirken, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. 'nın ciddi kulüplerinde oynar. Hiçbir kulüple de görüşmesinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 23:33
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