Antalyaspor transferde atağa geçti - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor transferde atağa geçti

transferde atağa geçti

Antalyaspor transferde atağa geçti

ekiplerinden , transferde hareketli saatler geçiriyor. 'dan ayrılan 'yı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı ekip Galatasaray'ın eski oyuncusu 'le de anlaşma sağladı.

ekiplerinden , 'dan ayrılan 'yı renklerine kattı. Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle 31 yaşındaki stoper Veysel Sarı, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Veysel Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Bu ligdeki dördüncü takımım. İnşallah uzun yıllar bu formaya, camiaya hizmet ederim. Ligde durumumuz iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah bu takımı hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabildiğine değinen Veysel Sarı, kendisini stoperde daha rahat hissettiğini kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'da başarılı olacağına inandığını vurguladı.

"PODOLSKI'Yİ YARIN AÇIKLARIZ"

görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız" dedi.

Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.

  1. 18.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor transferde atağa geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN