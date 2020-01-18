Antalyaspor transferde atağa geçti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transferde hareketli saatler geçiriyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Veysel Sarı'yı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı ekip Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş'le de anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Veysel Sarı'yı renklerine kattı. Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle 31 yaşındaki stoper Veysel Sarı, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Veysel Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Bu ligdeki dördüncü takımım. İnşallah uzun yıllar bu formaya, camiaya hizmet ederim. Ligde durumumuz iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah bu takımı hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.
Orta saha ve sağ bekte de görev yapabildiğine değinen Veysel Sarı, kendisini stoperde daha rahat hissettiğini kaydetti.
Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'da başarılı olacağına inandığını vurguladı.
"PODOLSKI'Yİ YARIN AÇIKLARIZ"
Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız" dedi.
Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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