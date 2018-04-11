Antalyaspor'dan şok iddia: Eto’o oyuncularımızı ayarttı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan şok iddia: Eto’o oyuncularımızı ayarttı!

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'dan şok iddia: Eto’o oyuncularımızı ayarttı!

    Antalya cephesi, bu haftaki rakipleri Konya’daki eski golcülerinin, kontratı bitecek yabancı futbolcularını ayartmaya çalıştığını iddia etti. ise sorumluluk sahibi yöneticileri sağduyuya davet etti

    Ateş hattındaki 'un 'la deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi ortalık karıştı. Asbaşkanı Şefik Öz, bir yerel kanalda yaptığı açıklamada; Eto'o'nun sezon sonunda kontratı bitecek bazı futbolcuları arayarak 'a olabileceklerini söylediği yönünde suçlamalarda bulundu. BAŞKAN Cihan Bulut da, "Benim bu sözlerimi Konyaspor başkanı da duyuyordur. Eto'o transferinde görüşme imkanımız olmadı. Aslında Konya'nın bu tip bir duruma gireceğini sanmıyorum. Eto'o'nun, kontratı bitecek oyuncuları arayıp 'Seni Konya'ya etmek istiyoruz, şartlar iyi, burada her şey güzel' gibi konuşmalar yapmış. Hukukçularımızın harekete geçmesi için net belge lazım ama başvuru yapılacaktır. Eto'o'nun telefon ile konuştuğu oyunculardan somut belgeleri isteyeceğiz ve gerekeni yapacağız. Bunun bilgisine net şekilde sahibiz" ifadelerini kullandı. KONYA cephesi de bu flaş gelişme karşısında sessiz kalmadı ve Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, iddialara yanıt verdi. Baydar, "Futbolcumuzun böyle polemiklerin içinde olması mümkün değil. Antalya cephesi tarafından dillendirilen bu konu iki takım arasını açmaya yöneliktir. Sorumluluk sahibi yöneticilerin ipe sapa gelmez iddialara kulak vermemesi gerekir. Sorumluluklarımızın bilincinde olup böyle şeylere mahal vermemeliyiz" diye konuştu.

    'BENİ ARAMADI'
    Antalyaspor'un ?golcüsü Emre Güral, Eto'o'yla ilgili ortaya atılan şok suçlamalar hakkında takımda muhatap bulamayacağını söyledi. Güral, "Beni Eto'o aramadı. Kim olursa olsun öyle konularla bizim takım muhatap olmaz. Tüm ekip böyle bir şey olsa bile kafaya takmaz. Hepsi karakterli oyuncular" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan şok iddia: Eto’o oyuncularımızı ayarttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN