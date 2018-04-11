Antalyaspor'dan şok iddia: Eto’o oyuncularımızı ayarttı!
Antalya cephesi, bu haftaki rakipleri Konya’daki eski golcülerinin, kontratı bitecek yabancı futbolcularını ayartmaya çalıştığını iddia etti. Konyaspor ise sorumluluk sahibi yöneticileri sağduyuya davet etti
'BENİ ARAMADI'
Antalyaspor'un ?golcüsü Emre Güral, Eto'o'yla ilgili ortaya atılan şok suçlamalar hakkında takımda muhatap bulamayacağını söyledi. Güral, "Beni Eto'o aramadı. Kim olursa olsun öyle konularla bizim takım muhatap olmaz. Tüm ekip böyle bir şey olsa bile kafaya takmaz. Hepsi karakterli oyuncular" dedi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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