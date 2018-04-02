Antalyaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi
Spor Toto Süper Lig’de 27 hafta sonunda topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor, sahasında Bursaspor’u 2-0 yenerek bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
"DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI"
Ligin 26. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 Antalyaspor'un kazandığı Kasımpaşa maçı, bu sezon ki ilk dış saha galibiyeti olarak Akdeniz ekibinin istatistiklerine yansıdı. Kırmızı beyazlılar, dış sahada oynadığı 13 maçta, sadece bir kez galip gelirken, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Akdeniz ekibi dış sahada rakiplerine 9 gol atma başarısı elde ederken, kalesinde 28 gole engel olamadı.
"İÇ SAHADA 7 GALİBİYET"
Antalyaspor, 27 hafta sonunda aldığı 8 galibiyetin 7'sini iç sahada oynanan maçlarda elde etti. Akdeniz ekibi, sahasında oynadığı 14 maçın 7'sinde galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Antalyaspor, iç sahada rakiplerine 24 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.
"SÜPER LİG'DEKİ 900. GOL DENİZ KADAH'TAN"
Bugüne kadar Süper Lig'de rakip takımlara 898 gol atma başarısı elde eden Antalyaspor'da, Bursaspor maçında takımının ikinci golüne imza atan Deniz Kadah, kırmızı beyazlı takımın 900. golünü kaydederek tarihteki yerini aldı. 899. gol ise Brezilyalı oyuncu Maicon'dan geldi.
"GOL YÜKÜ DENİZ KADAH'TA"
Antalyaspor'da son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan Deniz Kadah oldu. Deniz Kadah ligde oynanan son 7 haftada 5 gole imza attı. 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Deniz Kadah, özellikle devre arası takımdan ayrılan Eto'o'dan sonra takımın gol yükünü neredeyse tek başına sırtlamaya başladı. Deniz Kadah, son 7 haftada attığı 5 golle, takımda olduğu süre içerisinde 6 gol atan dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto'o'yu gölgede bıraktı. Deniz Kadah, 27 haftanın 26'sında görev alırken 8 gol atıp, 2 asist yaptı. Deniz Kadah'ı, 5 golle Maicon ve 4 golle Emre Güral takip ediyor.
Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 8
Yorum
rte pirim mirim vermeyin. kaç puan kazandılarda pirim alacaklar. puan kaybediliyor dirar,soldado,topal,souza,ismail hiç pirimi hak etmiyor fos
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Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..
Toplam 2
Yorum
Şike var Akçaabat sebat nası TS alt yapısını oluşturuyorsa TS de GS nin alt yapısıdıı alt yapısı görevini yapıyor bu durumda burak maçı ikram eti GS
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
serr her takım için geçerli başarı olursa taraftar gidiyor değilse gitmiyor. bu ka basit
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