Olay sözler! 'O bir aptal' – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Olay sözler! 'O bir aptal'

    Olay sözler! 'O bir aptal'

    Sezon başında astronomik bir ücretle 'a imza atan, daha sonra bekleneni veremeyip sezon ortasında olaylı bir şekilde ayrılan Samir için eski takım arkadaşı olay ifadeler kullandı.

    İngiliz medyasından 'a röportaj veren Emmanuel Frimpong, eski takım arkadaşı için şok sözler sarfetti. Arsenal dönemi hakkında konuşan Frimpong, hakkında sorulan soruya ''Nasri'yi sevmiyorum çünkü o bir aptal'' yanıtını verdi. Bu sözler İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

    Devre arasında 'la yollarını olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri henüz bir takımla anlaşmaya varamazken, kendisi hakkında söylenen sözlere cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olay sözler! 'O bir aptal' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN