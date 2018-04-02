Olay sözler! 'O bir aptal'
Sezon başında astronomik bir ücretle Antalyaspor'a imza atan, daha sonra bekleneni veremeyip sezon ortasında olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri için eski takım arkadaşı olay ifadeler kullandı.
Devre arasında Antalyaspor'la yollarını olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri henüz bir takımla anlaşmaya varamazken, kendisi hakkında söylenen sözlere cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:07
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 9
Yorum
MEHMET SENDE Bİ BJK YADA GS Lİ OLARAK BAYA SEVİNECEKSİN.. İŞİNİZE GELİYOR DEMİ...
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 8
Yorum
misafir 51 metreden gol yiyen kaleci gibi olasın sen de burak..g.saraylı arkadaşlarını üzmemek için hep ofsaytta kalmandan illallah dedik.
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SEN GALİBA SON ZAMANLARDA CENKİ İZLEMEDİN EVERTON DA BOŞ KONUŞUYORSUN ! SENİN BİLMEDİĞİNİ EVERTON TARAFTARI BİLİYOR !
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