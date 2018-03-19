Antalya’ya Paşa zaferi ilaç oldu – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ya Paşa zaferi ilaç oldu

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>’ya Paşa zaferi ilaç oldu

    deplasmanında kritik bir galibiyete imza atan 'da moraller yerinde.

    deplasmanında kritik bir galibiyete imza atan 'da moraller yerinde. Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Puanımız 28'e çıktı. 'nın sahasında galip gelmek bizim açımızdan çok kıymetli. ve maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu maçlardan üçer puan aldığımız zaman 34 puana ulaşmış olacağız. Böylece ligde daha da rahatlamış oluruz" diye konuştu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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